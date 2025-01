Năm 2024, Công an huyện Duy Xuyên điều tra làm rõ 85 vụ vi phạm về trật tự xã hội

Chiều ngày 14/1, Công an huyện Duy Xuyên tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Công an huyện Duy Xuyên tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 chiều 14/1

Năm 2024, Công an huyện Duy Xuyên chủ động triển khai nhiều kế hoạch, mục tiêu đề ra, không để xảy ra vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Theo đó, biên tập, đăng tải, chia sẻ 10.399 bài viết, clip định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Công tác điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng người, đúng tội, không để xảy ra tình trạng oan sai.

Công an huyện Duy Xuyên đã điều tra làm rõ 85 vụ vi phạm về trật tự xã hội, xử lý 172 đối tượng. Cùng với đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao xảy ra 4 vụ, phát hiện, điều tra làm rõ 24 vụ, 38 đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ. Phát hiện 21 vụ, 56 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra trong năm, đơn vị tiến hành tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước cho 18.562 trường hợp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử mức 2, đến nay thu nhận 72.881 tài khoản, trong đó kích hoạt 64.134 tài khoản.

Lực lượng Công an cấp cơ sở luôn bám sát địa bàn, nắm hộ, nắm người và phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả cao. Mặt khác, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức 125 lượt tuyên truyền bằng loa lưu động, 42 buổi tuyên truyền trực tiếp về an toàn giao thông, lập biên bản vi phạm 2.999 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2.768 trường hợp, với tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước gần 7 tỷ đồng. Tuy vậy, trong năm Duy Xuyên xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, 20 người bị thương (giảm 6 vụ, giảm 10 người chết so với năm 2023).

Dịp này, Giám đốc Công an Quảng Nam khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2024.

Phi Thành