Năm 2024, Ban chỉ đạo cấp tỉnh tiến hành 231 cuộc kiểm tra, giám sát, kỷ luật 949 tổ chức đảng và trên 4.300 đảng viên

Chiều 31/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà.

Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2024, các Ban Chỉ đạo PCTNLPTC cấp tỉnh hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả, khẳng định vai trò là “trung tâm chỉ đạo, điều hòa, phối hợp” trong công tác PCTNLPTC ở điạ phương, thực hiện đúng quan điển chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là PCTNLPTC phải từ địa phương, cơ sở và chịu sự giám sát của Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm.

Năm 2024, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 231 cuộc kiểm tra, giám sát, đã kỷ luật 949 tổ chức đảng và trên 4.300 đảng viên do tham nhũng, tiêu cực. Tập trung rà soát, đề nghị xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến các dự án, gói thầu do công ty AIC, tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh quyết định đưa 155 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhiều địa phương khởi tố, điều tra cả cán bộ diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý như: Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Ninh, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai… Ban Nội chính Trung ương cũng đã xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC 10 Đề án lớn về công tác nội chính, PCTNLPTC. Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy tham mưu ban hành trên 8.000 văn bản hướng dân, đôn đốc công tác nội chính, PCTNLPTC. Đồng thời tham mưu, tổ chức hơn 1.000 cuộc tiếp, đối thoại với công dân và tiếp nhận, xử lý gần 60.000 đơn, thư phản án, khiếu nại, tố cáo.

Duy Bình