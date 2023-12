Năm 2023, Nam Giang hoàn thành đạt và vượt mức 18/18 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội

Sáng nay 20/12, huyện Nam Giang tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; kết quả công tác của Thường trực HĐND huyện; báo cáo của các ngành chức năng huyện Nam Giang.

Theo đó, năm 2023, kinh tế – xã hội của huyện Nam Giang tiếp tục có bước phát triển; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/18 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội đề ra, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện cả năm hơn 345 tỷ đồng, đạt 104,9% so với dự toán năm 2023 giao và đạt 89,86% so với dự toán huyện giao. Giá trị công nghiệp tăng 24,5%, đạt 102,05% so với Nghị quyết HĐND giao.

Toàn cảnh cuộc họp

Các lĩnh vực văn hóa, thông tin tuyên truyền, giáo dục – đào tạo, an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm. Đến nay, toàn huyện duy trì 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục ở các bậc học Tiểu học, THCS và Giáo dục Mầm non; 17/24 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, trong đó có 3 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện trong năm giảm 553 hộ so với năm 2022, vượt 163 hộ so với tỉnh giao, vượt 90 hộ so với chỉ tiêu huyện giao. Số hộ cận nghèo còn 598 hộ, chiếm 8,06% tổng số trên địa bàn huyện. Năm 2023, thực hiện hỗ trợ 238 nhà ở cho hộ nghèo.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số, giáo dục quốc phòng, quân sự địa phương, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường, đạt kết quả tích cực.

Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Nam Giang khóa XII diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/12/2023.

Y Thơm