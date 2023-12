Năm 2023, Bắc Trà My kết nạp 93 đảng viên mới

Sáng nay 14/12, Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức Hội nghị lần thứ 16, đánh giá các mặt công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trong năm 2023, Đảng bộ huyện Bắc Trà My đã lãnh chỉ đạo chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu Nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn huyện được duy trì tăng trưởng ổn định. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 8.949 tấn, đạt 114,72% kế hoạch. Chương trình sắp xếp dân cư miền núi được triển khai thực hiện cho 216 hộ theo kế hoạch, giải ngân ước đạt 100%.

Huyện đã thực hiện xây dựng lực lượng dân quân tự vệ năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu giao. Tham mưu điều động cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 120 đồng chí và 1.401 học sinh trong các trường học trên địa bàn huyện; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 07 đơn vị cấp xã và hoàn thành diễn tập phòng thủ dân sự gắn với diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Trà My năm 2023.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Bắc Trà My có 50 tổ chức cơ sở đảng với 2.632 đảng viên. Năm 2023, Huyện ủy Bắc Trà My đã mở 19 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị tại địa phương; tổ chức kết nạp 93 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100% so với chỉ tiêu tỉnh giao; tiến hành 05 cuộc kiểm tra với 05 tổ chức cơ sở Đảng gắn với trách nhiệm của 09 đảng viên; tổ chức giám sát 07 cuộc gắn với trách nhiệm của 10 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát, các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thúy Vân – Tuấn Tú