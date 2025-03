Lực lượng vũ trang Đông Giang báo công tại khu di tích Cột Buồm (Kà Dăng)

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống lực lượng DQTV Việt Nam (28/3/1935 – 28/3/2025), 80 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Quảng Nam (04/5/1945 – 04/5/2025), ngày 25/3 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Giang tổ chức dâng hương báo công tại khu di tích Cột Buồm, xã Kà Dăng (Đông Giang).

Cán bộ chiến sĩ, LLVT huyện Đông Giang dân hương dâng hoa tại khu di tích Cột Buồm (Kà Dăng). Ảnh: Ngọc Vy

Tại đây, cán bộ chiến sĩ, LLVT huyện Đông Giang đã thành kính dâng hương các bậc tiền nhân đi trước đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Báo công với những người đã ngã xuống cho độc lập dân tộc, LLVT huyện Đông Giang cho biết, nhiều năm qua, toàn lực lượng đã thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương; tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. LLVT huyện luôn là lực lượng nòng cốt trong phòng chống dịch COVID-19, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt, tu sửa các công trình giao thông, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất. Ngoài ra LLVT huyện Đông Giang còn hỗ trợ 320 triệu đồng và 150 ngày công xây dựng 4 nhà tình nghĩa cho gia đình có công cách mạng, quân nhân gặp khó khăn về nhà ở… Qua đó đã phát huy sáng ngời phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ, LLVT huyện chụp hình lưu niệm tại khu di tích Cột Buồm (Kà Dăng). Ảnh: N.V

Đồng chí Thượng tá Trần Văn Thắng – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết, những nỗ lực của LLVT huyện Đông Giang đã được ghi nhận: các năm 2021, 2022, 2024, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; Bộ Quốc phòng tặng bằng khen (năm 2023); Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng cờ thi đua (năm 2021) và danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” (năm 2022, 2024), Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen (năm 2023).

Ngọc Vy