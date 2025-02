Chiều 24/2, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kiểm tra thực tế các dự án, công trình chậm tiến độ trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra các dự án chậm tiến độ tại Điện Bàn

Đoàn kiểm tra tiến độ thi công dự án cầu và đường dẫn vào đường ĐH14, dự án đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện và đường vành đai Bắc Quảng Nam. Buổi kiểm tra, làm việc nhằm đánh giá kết quả thực hiện các công trình, dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn thị xã, qua đó bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

Tại buổi làm việc với Thường trực Thị ủy Điện Bàn, đoàn công tác yêu cầu thị xã Điện Bàn và các cơ quan liên quan báo cáo cụ thể về những vướng mắc đối với từng dự án và phương án để tháo gỡ.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của lãnh đạo thị xã Điện Bàn, dự án đường ĐH14 và ĐH7 thi công chậm tiến độ do vướng mặt bằng, một số hộ dân chưa nhận tiền theo phương án được duyệt. Đối với dự án ĐH7 qua sông Vĩnh Điện do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương thi công với tổng mức đầu tư 228 tỷ đồng, tiến độ thực hiện chậm, phạm vi bàn giao mặt bằng sạch khoảng 86%, hiện còn 300 mét đoạn đầu tuyến chưa thể bàn giao. Dự án cầu và đường dẫn vào đường ĐH14 giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 145 tỷ đồng, đến nay công trình thi công khoảng 95% khối lượng công việc. Dự án đã hết tiến độ thực hiện từ năm 2021 nhưng chưa được gia hạn tiến độ. Đối với đường vành đai Bắc Quảng Nam do Công ty Cổ phần 873 thi công với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, hiện công trình thiếu nguồn vật liệu đất đắp ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tại vị trí nút giao ĐH12 đến giáp cầu Quảng Đà, đơn vị thi công đang triển khai đắp đất cho dự án. Tuy nhiên, tiến độ thi công thực tế vẫn chậm so với kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Thường trực Thị ủy Điện Bàn phải hành động quyết liệt, gắn trách nhiệm với từng đồng chí, phân công rõ ràng về nhân sự triển khai nhiệm vụ, theo sát tiến độ các dự án trọng điểm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát, trực tiếp trong từng công việc cụ thể, đặc biệt là các dự án đầu tư công chậm tiến độ. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn chỉ đạo UBND thị xã phải đưa ra giải pháp cụ thể, tập trung tháo gỡ mặt bằng để thi công các dự án. Chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục pháp lý; triển khai làm thủ tục gia hạn thời gian triển khai dự án và nguồn vốn nhằm triển khai hoàn thành dứt điểm các dự án chậm tiến độ. Đối với các dự án chậm tiến độ cần chỉ đạo nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp bù tiến độ, kịp thời xử lý những nhà thầu không đáp ứng tiến độ.

Duy Bình – Quang Phi