Sáng nay 15/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với lực lượng công an xã, thị trấn. Hội nghị được trực tuyến với 18 điểm cầu huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đối thoại với lực lượng công an xã, thị trấn

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Nam đã bố trí hơn 1.000 cán bộ tại 211 công an xã, thị trấn; trong đó 210 đồng chí trưởng công an xã tham gia BCH Đảng bộ xã, thị trấn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh đã điều động, bổ nhiệm, chuyển ngành một số vị trí phù hợp với tình hình mới, cụ thể đã bổ nhiệm 3 đồng chí trưởng công an xã giữ chức phó trưởng Công an huyện; điều động 16 đồng chí trưởng, phó công an xã, thị trấn đến nhận công tác đội trưởng, phó đội trưởng công an cấp huyện….

Đồng thời đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng nắm tình hình, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự cho hơn 1.200 lượt cán bộ công an xã, thị trấn. Về xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn đã bố trí 201/204 vị trí đất phục vụ xây dựng trụ sở và đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo đến cuối năm 2025 hoàn thành việc xây dựng trụ sở theo tinh thần Nghị quyết 12 của Đảng ủy Công an Trung ương. Tại hội nghị, đại diện công an xã, thị trấn cũng đã nêu lên một số vướng mắc đối với chủ toạ đó là: cơ sở vật chất, nơi ăn, ở, sinh hoạt hàng ngày của công an xã, thị trấn còn khó khăn, nhất là tại các xã miền núi, biên giới; biên chế công an xã, thị trấn còn thấp, chưa đáp ứng tình hình thực tế tại địa bàn và yêu cầu công tác…

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương những đóng góp của lực lượng Công an xã, thị trấn, đồng thời đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ngành và địa phương có sự quan tâm đồng hành, giúp đỡ tạo điều kiện cho lực lượng cơ sở làm tốt nhiệm vụ. Chủ tịch Lê Trí Thanh nhấn mạnh: thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an ngày càng nặng nề, khó khăn hơn, việc bám sát cơ sở, nắm thông tin giải quyết các vấn đề bất cập, phức tạp và các yếu tố tiềm ẩn khác hết sức quan trọng và có tính then chốt trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Công an xã, thị trấn phải phấn đấu thực hiện tốt yêu cầu đặt ra, chú trọng ở các khu vực biên giới, trọng điểm về an ninh trật tự để thực hiện tốt nhiệm vụ. Công an xã là lực lượng gần dân, bám sát dân nhất, phải nghe dân nói, nói dân nghe. Những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng hiểm trở, công an cơ sở phải giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương hiểu biết hơn về pháp luật, chế độ chính sách, âm mưu các thế lực thù địch, xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiếp thu tiện ích xã hội tốt hơn. Khi cấp ủy, nhân dân cần, công an phải có, xuất hiện kịp thời, khẩn trương để tạo niềm tin, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật, tư cách tác phong trong ứng xử với nhân dân.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã trao bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân công an xã, thị trấn đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Ly Lan – Phúc Lâm