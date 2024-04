Lãnh đạo thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến thăm và làm việc tại huyện Đại Lộc

Sáng 08/4, đoàn công tác của thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) do đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại huyện kết nghĩa Đại Lộc.

Toàn cảnh buổi làm việc sáng 8/4

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Đại Lộc và thị xã Nghi Sơn đã trao đổi những nét cơ bản về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của 02 địa phương.

Huyện Đại Lộc và huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) là hai đơn vị kết nghĩa, gắn bó lâu năm. Trong những năm qua, 2 địa phương thường xuyên cử đoàn đại biểu đến thăm, động viên nhau nhân các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị – xã hội quan trọng; đồng thời, cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế – xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, hậu quả thiên tai, lũ lụt, động viên nhau xây dựng quê hương Đại Lộc, Nghi Sơn cùng phát triển nhanh, bền vững giàu đẹp, văn minh.

Thị ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nghi Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 04 nhà tình nghĩa cho 04 gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trao 50 suất quà trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Dịp này, Thị ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nghi Sơn đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 04 nhà tình nghĩa cho 04 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngôi nhà 50 triệu đồng; trao 50 suất quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đại Lộc (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).

Đoàn công tác đến dâng hương và đặt vòng hoa lưu niệm tại Đền tưởng niệm Trường An và nhà lưu niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện Đại Lộc

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đến dâng hương và đặt vòng hoa lưu niệm tại Đền tưởng niệm Trường An và nhà lưu niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện Đại Lộc. Trong không khí thiêng liêng, với tấm lòng thành kính đoàn đại biểu thị xã Nghi Sơn đã đặt vòng hoa và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng khâm phục và biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, cho hòa bình, ấm no, hạnh phúc hôm nay.

Nhật Duy – Bích Liễu – Xuân Trinh