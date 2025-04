Lãnh đạo huyện Tây Giang dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9

Ngày 12/4, lãnh đạo huyện Tây Giang đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9 (tỉnh Quảng Trị), nhân kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Bí thư Huyện ủy Tây Giang Bhling Mia đã thỉnh 9 hồi chuông và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập, hòa bình của Tổ quốc.

Bí thư Huyện ủy Tây Giang Bhling Mia thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn

Nghĩa trang Trường Sơn là nghĩa trang liệt sĩ quốc gia lớn nhất cả nước, nơi quy tụ hơn 10.000 phần mộ liệt sĩ từ khắp mọi miền đất nước. Để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Bí thư Huyện ủy Tây Giang Bhling Mia cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nguyện khắc ghi sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc. Phát huy truyền thống cách mạng, thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Tây Giang tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cùng ngày, đoàn công tác huyện Tây Giang cũng đã đến dâng hoa, viếng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác huyện Tây Giang dâng hoa, viếng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ – những người từng là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hiền Thúy