Lãnh đạo Công an thành phố Tam Kỳ đối thoại với lực lượng Công an xã, phường

Chiều 24/10, Công an thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Công an thành phố với gần 70 cán bộ, chiến sĩ Công an xã, phường trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị đối thoại chiều 24/10

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ Công an các xã, phường đã thẳng thắn nêu ra những vấn đề như: vướng mắc trong thực hiện Đề án 06, kinh phí hoạt động cho Công an xã, phường chưa đảm bảo, trụ sở làm việc, máy móc thiết bị xuống cấp chưa được đầu tư kịp thời, bất cập trong việc quản lý PCCC tại các khu nhà trọ, đăng ký lưu trú cho công nhân tại các khu trọ.

Hội nghị còn đề xuất Công an thành phố quan tâm nguồn kinh phí phục vụ cho công tác PCCC, hoạt động điều tra, hỗ trợ kinh phí văn phòng phẩm thực hiện Đề án 06,…

Những vấn đề mà cán bộ, chiến sĩ Công an xã, phường khúc mắc, lãnh đạo Công an thành phố đã trực tiếp giải đáp. Những kiến nghị, đề xuất không thuộc thẩm quyền, lãnh đạo Công an thành phố ghi nhận và sẽ có văn bản trình cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Lê Thu – Quang Sơn