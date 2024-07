Lãnh đạo Bộ Công an dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích An ninh khu 5

Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 (1947-2024), sáng ngày 24/7, đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công cách mạng tại tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo Bộ Công an dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Trà My

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Văn phòng Bộ Công an; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng.

Đoàn đã dâng hoa, viếng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Trà My, nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, trong đó phần lớn là các anh hùng liệt sĩ lực lượng Công an nhân dân. Tiếp đó, Đoàn đã tổ chức dâng hoa, viếng hương các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích An ninh khu 5, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My. Nơi đây là địa chỉ đỏ ghi dấu những năm tháng hào hùng, những chiến công oanh liệt, những tấm gương chiến đấu hy sinh anh dũng của lực lượng An ninh Khu V.

Đoàn dâng hoa, viếng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ An ninh khu V

Là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan đầu não của Khu V; tham mưu, tổ chức và chỉ đạo công tác an ninh địa bàn miền Trung Trung Bộ, lực lượng An ninh Khu V luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, là công cụ chính yếu bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trên chặng đường lịch sử ấy, đã có gần 14.000 cán bộ, chiến sĩ Công an anh dũng hy sinh trên mảnh đất quê hương Khu V, trên 5.000 đồng chí là thương binh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà cho đại diện 5 gia đình chính sách trong lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn

Trong chương trình, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã thăm hỏi, tặng quà cho đại diện 5 gia đình chính sách trong lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn.

Xuân Mai – Quốc Huy