Kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X

Sáng 24/6, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X tổ chức kỳ họp thứ 33 nhằm đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh những tháng đầu năm và bàn thảo những nhiệm vụ trọng tâm trước khi thực hiện việc sáp nhập, tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp vào ngày 1/7 tới. Các đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Đồng chí Lê Văn Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tham dự kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp trong bối cảnh toàn tỉnh vừa nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, vừa tập trung cao độ chuẩn bị các bước cần thiết để sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp theo chủ trương của Trung ương.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, mặc dù có nhiều thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, Tỉnh ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; cùng với sự quyết tâm của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là công tác xóa nhà tạm, giảm nghèo. Nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương, đã tạo được sự lan tỏa và hiệu ứng tích cực trong Nhân dân. Công tác nội chính, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2025 của tỉnh Quảng Nam cho thấy nhiều tín hiệu khởi sắc, tạo đà quan trọng cho sự phát triển trong những tháng cuối năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 64 nghìn tỷ đồng theo giá hiện hành, tăng hơn 5,6 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, đạt gần 53% dự toán năm và tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Một điểm sáng khác là hoạt động đầu tư, với tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh gần 105,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm.

Song song với thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu tinh thần của Nhân dân. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng, nhất là việc chăm lo người có công, giảm nghèo, quyết liệt xóa nhà tạm, nhà dột nát. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác đối ngoại cũng được tăng cường và mở rộng.

Tấn Châu – Quốc Thành