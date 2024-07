Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện Duy Xuyên khóa XII thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Trong 2 ngày 15 và 16/7, HĐND huyện Duy Xuyên khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 20, nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo tại kỳ họp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên gặp nhiều khó khăn, giá trị sản xuất toàn ngành chỉ đạt 1.848 tỷ đồng, bằng 80,9% so với cùng kỳ năm 2023. Hoạt động thương mại – dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực.

Ngành du lịch tiếp tục phục hồi, lượng khách tham quan đến Mỹ Sơn tăng cao, đặc biệt là khách đoàn do các công ty, doanh nghiệp tổ chức. Tổng lượt khách tham quan đạt 243.360 lượt, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác thu ngân sách nhà nước được huyện Duy Xuyên tập trung thực hiện khá hiệu quả với tổng thu trong 6 tháng qua ước 791 tỷ đồng, đạt 75,44% dự toán tỉnh giao và đạt 63,78% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2023. Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, toàn huyện Duy Xuyên triển khai xây dựng 27 công trình từ nguồn vốn của tỉnh, huyện với tổng mức đầu tư gần 172 tỷ đồng. Các lĩnh vực an sinh xã hội, an ninh quốc phòng luôn đảm bảo.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND huyện Duy Xuyên đã thảo luận, xem xét, quyết định thông qua các Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2023, Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025, Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2025, Nghị quyết kỳ họp thứ hai mươi, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phi Thành