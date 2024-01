Khám phá 687 vụ phạm tội về trật tự xã hội trong năm 2023

Sáng nay 22/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tham dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham dự hội nghị

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh cho biết, năm 2023, toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 687 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 88,5%; khởi tố 887 vụ/1.513 bị can, xử phạt 4,35 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng và chức vụ: khởi tố điều tra 38 vụ/136 bị can, xử lý hành chính 159 trường hợp, phạt hơn 2 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm: khởi tố 3 vụ/10 bị can, xử lý hành chính 269 trường hợp, phạt gần 3,5 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực ma tuý: khởi tố 198 vụ/387 bị can, xử lý hành chính 648 trường hợp, phạt hơn 1,1 tỷ đồng, lập hồ sơ đưa 237 đối tượng vào cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh.

Trong năm, đã tiếp nhận gần 2.500 tin báo, tố giác về tội phạm và đã xử lý gần 90% số tin báo; đồng thời tổ chức bắt, vận động đầu thú, thanh loại 38 đối tượng truy nã.

Nhìn chung công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm trong năm qua được tăng cường, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, vi phạm pháp luật; tỷ lệ điều tra khám phá án được nâng cao, vượt chỉ tiêu đề ra, các loại án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận được điều tra, làm rõ, xử lý kịp thời, tạo niềm tin trong nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận và biểu dương những thành tích của lực lượng Ban Chỉ đạo 138 các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp khó lường, do đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các lực lượng cần xác định công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào an ninh Tổ quốc là trách nhiệm thường xuyên, liên tục, bao trùm của tất cả các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; quan tâm triển khai thiết thực các nội dung chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Mặt trận và các tổ chức thành viên, đặc biệt là trong công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn ma túy, tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen…; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chặt chẽ đối tượng, thường xuyên theo dõi, đánh giá các mô hình về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở những vùng sâu, vùng xa, giáp ranh,…

Bên cạnh đó, phối hợp công tác phòng chống tội phạm với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải quyết công ăn việc làm; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, con người, trang thiết bị. Nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng trong xử lý vấn đề về dân vận, tăng cường công tác phối hợp với Công an tỉnh Sêkông (nước bạn Lào),…

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào an ninh Tổ quốc năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Kim Huệ – Quang Phi