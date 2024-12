Khai mạc kỳ họp thứ hai mươi tám, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X

Sáng 04/12, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2025 khai mạc kỳ họp thứ 28 – kỳ họp cuối năm 2024. Kỳ họp quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. Tham dự Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh chủ trì hội nghị. Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng Lương Nguyễn Minh Triết cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đại biểu HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tham dự .

Khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh: Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2026, trong bối cảnh cả nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự tập trung, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế – xã hội của Quảng Nam tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 03/12, 14/17 chỉ tiêu ước đạt và vượt Nghị quyết HĐND tỉnh. Kinh tế phục hồi tích cực so với năm 2023; quy mô nền kinh tế ước đạt 129 nghìn tỷ đồng, tăng gần 16,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2023.

Khu vực công nghiệp-xây dựng lấy lại đà tăng trưởng, tăng 14% so với năm 2023. Khu vực dịch vụ tăng trưởng 5,8%. Ước thu ngân sách Nhà nước là 26 nghìn tỷ đồng, đạt trên 110% dự toán. Cơ cấu nguồn thu có sự chuyển biến. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư. Tỉnh đã có nhiều quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp; giáo dục, đào tạo được quan tâm với nhiều kết quả nổi bật; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối tượng chính sách, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được tăng cường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng đề nghị Kỳ họp cần tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm, gồm: xem xét các báo cáo của UBND tỉnh và cơ quan liên quan, đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực: kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, chỉ ra khuyết điểm, hạn chế, làm rõ nguyên nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp căn cơ phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2025. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng cũng đề nghị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, bám sát vào các nội dung lớn, đó là vấn đề hoàn thiện thể chế; việc đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy “Tinh-Gọn-Mạnh-Hiệu năng-Hiệu lực-Hiệu quả”và các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc lớn trong thời gian qua, đó là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhóm vấn đề về lĩnh vực đất đai, việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu tái định cư vùng Đông, hiệu quả lập dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp tỉnh, công tác phối hợp hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng đại diện UBND tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, trong đó nổi bật là công tác hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh, đầu tư nước ngoài, trong nước đều tăng về số dự án và số vốn đăng ký.

Theo đó, năm 2024 đã cấp mới 29 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 4.915 tỷ đồng, cấp mới 10 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 134,85 triệu USD. Các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đến cuối năm 2024, số hộ nghèo toàn tỉnh còn 20.498, giảm 4.171 hộ nghèo so với năm ngoái.

Báo cáo cũng đề ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2025 gồm: đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển KT-XH nhanh, bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược có hiệu quả hơn, tạo những sản phẩm tạo động lực và nguồn lực mới cho phát triển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển KT-XH trong tình hình mới.

Trong buổi sáng khai mạc, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cũng thông báo về kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2024. Đại diện UBND tỉnh trình bày tóm tắt các báo cáo: Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm 2025 – 2027; báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025; kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

