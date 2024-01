Khai mạc kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X): xem xét, quyết định 16 báo cáo, đề án do UBND tỉnh trình

Sáng nay 23/1, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 20 dưới sự chủ trì của các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh chủ trì cuộc họp

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Văn Dũng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Quảng Nam; Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh khẳng định: “Với tinh thần chủ động, tích cực, đồng hành trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, yêu cầu thực tiễn cuộc sống, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân và cử tri trên địa bàn tỉnh; kỳ họp chuyên đề này HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định 16 báo cáo, tờ trình, đề án do UBND tỉnh trình. Trong đó, sẽ xem xét, quyết định các chính sách có ý nghĩa quan trọng trên lĩnh vực ngân sách, giáo dục, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự trong thời gian đến. Ngoài ra, kỳ họp còn xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời các chính sách đã được HĐND tỉnh ban hành nhằm đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện thực tế của tỉnh và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Đồng chí Trần Xuân Vinh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam phát biểu

Trong buổi sáng, đại diện UBND tỉnh trình bày các tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Quy định nội dung, mức chi và tỷ lệ phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn năm 2024 – 2025; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12 năm 2020 của HĐND tỉnh về Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Quy định nội dung chi, mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông và mức chi đối với chính sách hỗ trợ cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Quy định mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2024 – 2030.

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các nội dung: Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 – 2025; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu Kinh tế mở Chu Lai; Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 của các huyện, thị xã gồm: Phước Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Quế Sơn, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Điện Bàn và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2024 của các huyện: Hiệp Đức, Duy Xuyên, Tiên Phước.

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các nội dung: Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2026; Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; Tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định về mức chi giải thưởng cho thí sinh đạt giải tại cuộc thi “Học trò xứ Quảng” trên địa bàn tỉnh.

Buổi chiều các đại biểu sẽ thảo luận để thông qua các Nghị quyết quan trọng trình tại kỳ họp.

Tấn Châu – Quang Phi