Khai mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa X

Sáng nay 21/9, HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021 – 2026 chính thức khai mạc kỳ họp thứ 16 – kỳ họp chuyên đề để thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến phát triển KT-XH trên địa bàn. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh, kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng; có nhiều nội dung thực tiễn đặt ra cần phải giải quyết nhằm khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của tỉnh trong các tháng còn lại của năm 2023 và những năm tiếp theo.

Ông PHAN VIỆT CƯỜNG – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

Kỳ họp còn xem xét, cho ý kiến về các quy định hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh như: Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; Quy định cho vay nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động đi làm việc thời vụ ở nước ngoài; Hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập; Quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông; Sửa đổi, bổ sung quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn…và nhiều nội dung quan trong khác.

Trong buổi sáng 21/9, UBND tỉnh trình bày hai nội dung: Quy định nội dung và mức hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025 và Quy định nội dung hỗ trợ khi dừng hoạt động chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, dự kiến tổng kinh phí 102 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện giai đoạn 2023 – 2025 là hơn 132.900 ha. Đối với mức kinh phí hỗ trợ dừng hoạt động trong khu vực không được phép chăn nuôi trong 3 năm (2024-2026) khoảng 20 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc sáng nay 21/9

Sau phiên khai mạc, trình bày các dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra; chiều nay, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến 31 nội dung trình bày tại kỳ họp lần này, trong đó có tờ trình quan trọng về Quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025. Nếu quy định này được thông qua thì hơn 15.700 hộ sẽ được tạo điều kiện kiên cố hoá nhà ở, góp phần nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Theo Sở LĐTB&XH, từ các nguồn lực, trong những năm qua tỉnh Quảng Nam đã xây dựng mới và sữa chữa được trên 39.860 nhà, trong đó xây mới 11.680 nhà, tổng kinh phí hỗ trợ trên 1.000 tỷ đồng. Riêng đối với nhà ở cho người nghèo, cận nghèo, tổng số nhà ở được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện xây mới, sửa chữa theo các chương trình, chính sách của nhà nước ban hành thời gian qua là trên 24.300 nhà. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam có số lượng người có công, thân nhân liệt sĩ và hộ nghèo, hộ cận nghèo lớn; địa bàn tỉnh vẫn còn khá lớn. Qua khảo sát mới đây, toàn tỉnh còn có trên 15.700 hộ còn nhà ở tạm, dột nát cần được hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà. Trong đó có gần 7.000 nhà thuộc đối tượng chính sách, người có công, thân nhân liệt sỹ.

Theo các đại biểu, chủ trương này là hoàn toàn phù hợp, tuy nhiên cần kiểm tra, rà soát sát tình hình thực tế ở từng địa phương…để sớm triển khai thực hiện, giúp bà con có chỗ ở an toàn, thích ứng với thời tiết bất lợi, đặc biết là quan tâm đến đối tượng chính sách.

Theo đề án này, sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, đảm bảo “3 cứng” (nền – móng cứng, khung – tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. Theo đó, mức kinh phí hỗ trợ sửa chữa, xây mới từ 30 đến 60 triệu /01 nhà. Dự toán tổng kinh phí sẽ thực hiện chương trình này trên 407 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh bố trí trong 03 năm khoảng 120 tỷ đồng. Ngoài nguồn ngân sách, địa phương sẽ huy động thêm từ các quỹ an sinh, phúc lợi, xã hội hoá để bà con xây dựng, kiên cố hoá nhà ở, đảm bảo việc phòng chống thiên tai.

Một trong những nội dung quan trọng cũng được đại biểu HĐND tỉnh quan tâm thảo luận đó là dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức hỗ trợ, hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo dự thảo, người hoạt động không chuyên trách cấp xã gồm 15 chức danh. Trong đó có 14 chức danh kế thừa lại các quy định cũ và bổ sung thêm chức danh Văn phòng Đảng ủy vào nhóm chức danh người hoạt động không chuyên trách khối Đảng.

Căn cứ các quy định tại Nghị định 33 của Chính phủ, UBND tỉnh đề xuất mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã bằng 1,5 mức lương cơ sở/người/tháng. Ngoài mức khoán phụ cấp theo Nghị định số 33, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện hỗ trợ thêm đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã là 1,07 mức lương cơ sở/người/tháng. Đối với các chức danh còn lại, cụ thể, người hoạt động không chuyên trách cấp xã có trình độ đại học trở lên được hỗ trợ 1,01 mức lương cơ sở/người/tháng và có trình độ dưới đại học được hỗ trợ 0,87 mức lương cơ sở/người/tháng.

Về mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở thôn/tổ dân phố, UBND tỉnh đề xuất hai mức: bằng 2,0 mức lương cơ sở và bằng 1,5 mức lương cơ sở/người/tháng căn cứ theo phân loại địa bàn thôn/tổ dân phố. Dự kiến kinh phí thực hiện Nghị quyết là hơn 370 tỷ đồng/năm. So với các quy định tại các Nghị quyết hiện hành, ngân sách nhà nước phải chi thêm hơn 6,6 tỷ đồng/tháng để thực hiện chi trả phụ cấp cho các đối tượng nêu trên.

Theo ý kiến của các đại biểu, việc quy định chức danh, mức phụ cấp như trên là đã phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; tuy nhiên cũng cần theo dõi, ban hành chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc do không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

Trung Hiếu – Tấn Châu – Quang Phi