Thực hiện Chương trình công tác của Tỉnh ủy năm 2024, chiều 8/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 khóa XXII đánh giá sơ kết quý I và triển khai nhiệm vụ quý II; thảo luận, sơ kết Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 khóa XXII chiều ngày 8/4

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 15 khóa XXII

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, quý I/2024, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TU, ngày 08/12/2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Tỉnh ủy và đã đạt được một số kết quả trên các mặt công tác. Công tác xây dựng đảng đã được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả. Tình hình phát triển kinh tế trong 03 tháng đầu năm tiếp tục được phục hồi và có những điểm sáng so với cùng kỳ năm 2023.

Bí thư Tỉnh uỷ Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc hội nghị

Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh uỷ Lương Nguyễn Minh Triết, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết như: tốc độ tăng trưởng GRDP giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Việc xây dựng các Chương trình, kế hoạch để thực hiện các Nghị quyết của các cấp còn chậm. Việc kiện toàn nhân sự, chủ động chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp còn chậm, chưa kịp thời. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện chưa đảm bảo tiến độ. Việc xây dựng Đề án chống thất thu ngân sách trong năm 2024 còn chậm.

Tiến độ các công trình động lực trọng điểm chưa đạt tiến độ. Các vướng mắc liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư chưa được xử lý dứt điểm. Việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều vướng mắc nhất là về mặt pháp lý. Việc giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Công tác quản lý nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản còn nhiều hạn chế, bất cập. Tình hình đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tăng so với cùng kỳ… Đây là những vấn đề lớn hội nghị cần tập trung thảo luận, tìm hướng khắc phục trong thời gian đến.

Sau phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trình bày báo cáo sơ kết quý I và triển khai nhiệm vụ quý II. Theo đó, quý I, Tỉnh uỷ đã tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031; thành lập các Tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu

Trong quý I, toàn tỉnh kết nạp được 378 đảng viên mới, đạt tỷ lệ gần 20% so với Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, đã thực hiện đối với 08 tổ chức đảng, 56 đảng viên về việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng; giám sát chuyên đề 07 tổ chức đảng, 28 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ xử lý kỷ luật 26 đảng viên vi phạm; UBKT cấp ủy các cấp kỷ luật 14 đảng viên.

Về tiến độ thực hiện Thông báo số 581-TB/UBKTTW, ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; qua rà soát, đến nay có 09 tổ chức đảng và 124 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Hiện nay, UBKT Tỉnh ủy đã tổng hợp báo cáo tự kiểm điểm của các tổ chức đảng, đảng viên, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi tiến hành quy trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật.

Về phát triển kinh tế trên địa bàn, quy mô nền kinh tế quý I năm 2024 ước đạt trên 26 nghìn tỷ đồng (theo giá hiện hành). Tốc độ tăng trưởng GRDP giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước; đây là mức tăng trưởng thấp thứ 03 so với 63 tỉnh; thu ngân sách nhà nước thấp, đạt 81% so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn khó khăn phải cắt, giảm quy mô sản xuất, ngừng hoạt động. Tình hình thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng chính quyền; hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH được quan tâm đúng mức.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về định hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về xây dựng và phát triển đô thị loại I thuộc tỉnh. Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và thảo luận cho ý kiến một số chương trình, Nghị quyết quan trọng khác.

Hội nghị lần thứ 15, khoá XXII diễn ra trong 2 ngày.

Trung Hiếu – Quang Phi