Chiều 27/8, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 khai mạc phiên làm việc thứ nhất. Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Đình Long – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Nam có các đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trí Thanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X cùng 300 đại biểu ưu tú toàn tỉnh tham dự Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đồng chí Vũ Đình Long (bên trái) – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về dự Đại hội

Phát biểu khai mạc phiên làm việc thứ nhất, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X Lê Trí Thanh nhấn mạnh: Quá trình tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, được chuẩn bị nghiêm túc, tiến hành chặt chẽ, có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị – xã hội sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội và hệ thống chính trị về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải); Đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X (bên phải) chủ trì Đại hội

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, nhấn mạnh: Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, trong 05 năm qua, các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Nam chung sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2019 – 2023 đạt bình quân trên 2%; quy mô nền kinh tế năm 2023 đạt gần 112,5 nghìn tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người năm 2023 khoảng 74 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người 48 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách Nhà nước năm 2023 đạt 21.445 tỷ đồng. Các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được đẩy mạnh góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của địa phương. Đời sống của đại đa số các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X Lê Trí Thanh phát biểu khai mạc

Đánh giá các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024, có 15/15 chỉ tiêu đạt, vượt và vượt cao. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt kết quả rất cao như: Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 29/15 cuộc…

Đại hội đã nghe các tham luận với chủ đề: “Công đoàn các cấp với vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động”; “Vai trò và kinh nghiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong tham gia xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh”.

Trong chiều 27/8, Đại hội cũng tập trung thông qua báo cáo Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, thảo luận, góp ý, giải trình dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI.

Phiên làm việc thứ 2 của Đại hội sẽ được tổ chức vào sáng 28/8, toàn bộ phiên làm việc sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp và trực tuyến các nền tảng số của Đài PT-TH Quảng Nam.

Xuân Hiếu – Quang Phi