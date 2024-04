Sáng nay 2/4, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dự lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông. Phía tỉnh Sê Kông, có đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tham dự.

Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các học viên sẽ được đội ngũ báo cáo viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Nam trao đổi, thảo luận 10 chuyên đề cơ bản về công tác nghiệp vụ Công an và tham quan, nghiên cứu thực tế tại Công an tỉnh Quảng Nam. Qua đó, trang bị lý luận và kinh nghiệm trong công tác tham mưu, công tác đảm bảo an ninh chính trị, đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam rất quan tâm xây dựng, duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với tỉnh Sê Kông và xem đây là tiền đề quan trọng để hai tỉnh cùng hợp tác, phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa, xã hội…

Trong đó, công tác phối hợp, hợp tác giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, hậu cần, xây dựng khu vực biên giới an toàn, đoàn kết thời gian qua được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, trên tinh thần tin cậy lẫn nhau, đạt nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Công an hai tỉnh phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để lớp bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức thành công, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đặt ra. Đồng thời, thông qua nghiên cứu, học tập tại tỉnh Sê Kông và 15 ngày thực tế tại tỉnh Quảng Nam, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông có điều kiện để hiểu hơn về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, hai tỉnh, về đất nước Việt Nam và con người Quảng Nam.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao tặng phần quà trị giá 10 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông tham gia lớp bồi dưỡng. Công an tỉnh Quảng Nam trao tặng trang thiết bị y tế trị giá 400 triệu đồng và 50 triệu đồng tiền mặt cho Công an tỉnh Sê Kông để phục vụ lớp tập huấn và thực hiện công tác nghiệp vụ.

Quang Phi