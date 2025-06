Huyện ủy Núi Thành tổng kết tình hình các mặt công tác 6 tháng năm 2025

Chiều 20/6, Huyện ủy Núi Thành tổng kết tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2025, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy Quảng Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị,6 tháng năm 2025, Huyện ủy Núi Thành tập trung thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo tiến độ, yêu cầu của Trung ương; hoàn thiện hồ sơ nhân sự đề nghị chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy xã mới nhiệm kỳ 2025 – 2030 và hoàn thành phương án bố trí, phân công công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức tại xã mới. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng tập trung công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025 – 2030. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, đã kết nạp 61 đảng viên, đạt 39% chỉ tiêu tỉnh giao.

Về tình hình kinh tế xã hội, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khởi sắc, thương mại, dịch vụ có nhiều chuyển biến. Sản xuất nông nghiệp diễn ra đúng lịch thời vụ, chăn nuôi phát triển khá, dịch bệnh được kiểm soát, đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Ước thực hiện thu ngân sách đến tháng 5 là gần 2.941 tỷ đồng, đạt hơn 20% so với dự toán tỉnh giao. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,27%, hộ cận nghèo còn 0,96%. Tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được thời gian qua, đề nghị Huyện ủy Núi Thành tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trước khi chuyển giao cho cấp xã. Trong đó, cần tập trung tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong toàn đảng bộ, toàn dân, tạo sự đồng thuận cho cuộc cách mạng lớn của đất nước về tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền 2 cấp.

Các xã mới cần gìn giữ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong hoạt động để xây dựng mảnh đất Núi Thành anh hùng tiếp tục phát triển. Cần tập trung xây dựng bộ máy, hệ thống chính trị của các xã mới vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo cơ sở hạ tầng để vận hành chính quyền cấp xã mới. Đồng thời, cũng phải đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn.

Kim Ngân – Viết Trọng