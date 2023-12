Sáng nay 18/12, Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 16 năm 2023.

Hội nghị thông qua các dự thảo: báo cáo tổng kết tình hình các mặt công tác năm 2023; Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Huyện ủy; Chương trình công tác Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2024; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hường – Bí thư Huyện ủy Nam Giang yêu cầu, đại biểu tham dự hội nghị cần tập trung đánh giá, phân tích thêm về kết quả đạt được trong năm 2023 để tiếp tục phát huy hơn nữa và giữ vững thành tích đó trong thời gian đến. Phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế lớn còn mắc phải trong năm.

Nhiệm vụ trong năm 2024 là rất nặng nề, ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện; còn phải tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra. Do đó, đòi hỏi phải có sự nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất từ huyện đến cơ sở.

Văn Khanh