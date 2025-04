Huyện uỷ Hiệp Đức sơ kết tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1-2025

Chiều 9/4, Huyện uỷ Hiệp Đức sơ kết tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2025.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong quý 1 sản xuất nông nghiệp trên địa bàn ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gần 268 tỷ đồng, đạt 43% so với chỉ tiêu tỉnh giao, trong đó, thu phát sinh kinh tế hơn 31,2 tỷ đồng. Hiệp Đức tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai các công trình, dự án trọng điểm huyện. Toàn huyện có 85 mô hình đăng ký thực hiện kinh tế vườn, 10 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được, hỗ trợ, chi trả đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong quý 1, công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên được củng cố, sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng theo chủ trương sắp xếp hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, Huyện ủy Hiệp Đức khen thưởng cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỹ Linh – Thanh Hoa