Chiều ngày 25/6, Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20 khóa XXII, đánh giá tình hình thực hiện công tác trọng tâm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian đến.

Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ 20 khóa XXII

Dự Hội nghị có Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Võ Thái Nguyên; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Trí Thanh cùng các đồng chí trong Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND – UBND –UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương.

Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu

Trong bối cảnh các ngành, các cấp, tập trung thực hiện quyết liệt chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát biểu khai mạc hội nghị, Bí Thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận, trao đổi, bàn giải pháp giải quyết dứt điểm những vấn đề khó khăn, vướng mắc ở các lĩnh vực trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm; chủ động giải quyết các vấn đề tồn đọng, không để kéo dài sang giai đoạn sau sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng phát biểu

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng chia sẻ kết quả thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Theo đó, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm chính trị cao và nỗ lực đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Quảng Nam đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, Quảng Nam đã đẩy mạnh việc tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với bố trí cán bộ, nhân sự chủ chốt tại các đơn vị hành chính mới; phối hợp chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng trong việc xây dựng các đề án hợp nhất 2 đơn vị hành chính. Sau khi sắp xếp, Quảng Nam còn 78 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 155 đơn vị, tương đương giảm trên 66% đơn vị trước khi sắp xếp. Ở cấp tỉnh đã giảm 06 sở, ngành, từ 19 cơ quan, đơn vị xuống còn 13 cơ quan, đơn vị, tỷ lệ 31,6%.

Hiện nay, một số đơn vị hành chính cấp xã đang tổ chức vận hành vận hành thử nghiệm đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7 tới. Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm, kinh tế – xã hội của Quảng Nam tiếp tục phát triển tích cực; GRDP tăng 6,5%, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2025 là 13.200 tỷ đồng, đạt 52,8% so với dự toán, tăng 16,4% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 11.551 tỷ đồng, đạt 55,5% so với dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Các chỉ số an sinh xã hội, giải ngân đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo…đều có chuyển biến rõ rệt. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được triển khai hiệu quả.

Hội nghị cũng tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.

Ngọc Trang – Xuân Hiếu