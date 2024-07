Chiều ngày 30/7, tại Công an huyện Đông Giang, Cụm thi đua Công an các huyện khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam (gồm Công an huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My và Bắc Trà My) tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2024.

Hội nghị sơ kết Cụm thi đua Công an các huyện miền núi 6 tháng đầu năm 2024 chiều 30/7

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Hồ Song Ân – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Cụm.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các thành viên trong Cụm thi đua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng”.

Trong 6 tháng đầu năm đã khởi tố 37 vụ vi phạm về trật tự xã hội, 79 bị can, xử lý hành chính chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự 27 vụ, 69 đối tượng phạt tiền hơn 114 triệu đồng. Tội phạm vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng: khởi tố 3 vụ, 12 bị can, xử lý hành chính 17 vụ, 23 đối tượng phạt tiền và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp trên 148 triệu đồng. Tội phạm vi phạm về tài nguyên, an toàn thực phẩm và môi trường: khởi tố 1 vụ/4 bị can, xử lý hành chính 17 vụ, với 17 đối tượng phạt tiền hơn 90 triệu đồng. Tội phạm về ma túy: khởi tố 6 vụ, 7 bị can, xử lý hành chính 3 vụ, 16 đối tượng phạt 28 triệu đồng.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: phát hiện lập biên bản gần 2.300 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 2.100 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước hơn 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cụm thi đua Công an các huyện khu vực miền núi thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ và pháo, trong 6 tháng vận động người dân tự nguyện giao nộp 380 khẩu súng các loại, 4 bộ linh kiện chế tạo vũ khí, 10 vũ khí thô sơ, 38 viên đạn, xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ, 1 đối tượng phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo; công tác cải cách hành chính, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang được tăng cường, kỷ cương, kỷ luật tiếp tục được siết chặt.

Tại hội nghị, các thành viên Cụm thi đua đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Hồ Song Ân – Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Cụm thi đua trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trong Cụm tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024.

A Ting Hàn