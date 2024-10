Hội nghị hợp tác thường niên lần thứ V giữa huyện Đắc Chưng và huyện Nam Giang

Sáng ngày 30/10, tại huyện Đắc Chưng diễn ra hội nghị thường niên lần thứ V giữa huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông – Lào) và huyện Nam Giang (Quảng Nam). Tham dự hội nghị, đoàn đại biểu huyện Nam Giang do Chủ tịch UBND huyện A Viết Sơn, làm trưởng đoàn. Về phía huyện Đắc Chưng, Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng Phêng Na Chăn Tha Phon cùng đại diện lãnh đạo các ngành liên quan tham dự.

Quang cảnh hội nghị sáng ngày 30/10

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới giữa hai địa phương trong thời gian qua ổn định, chủ quyền biên giới được giữ vững.

Từ năm 2017 đến nay, hai bên đã phối hợp tổ chức tuần tra song phương bảo vệ đường biên cột mốc 29 lượt/488 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, phòng ngừa hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lưu thông biên giới, đáp ứng tốt yêu cầu mở cửa hội nhập quốc tế phát triển kinh tế trên địa bàn của mỗi huyện gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục.

Lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia của hai huyện Nam Giang và Đắc Chưng cũng thường xuyên tổ chức hội đàm định kỳ để trao đổi tình hình liên quan đến chủ quyền biên giới và tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới, cửa khẩu. Ngoài ra, tổ chức công tác kết nghĩa giữa các Đồn Biên phòng với Đại đội Biên phòng 533(Lào), qua đó tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa lực lượng của hai bên.

Hai huyện đã tạo điều kiện cho các ngành, địa phương và nhân dân các thôn, bản kết nghĩa được qua lại, giao lưu văn hóa, thăm thân, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, thiên tai, dịch bệnh. Huyện Nam Giang cũng tạo điều kiện, giúp đỡ cho nhân dân huyện Đắc Chưng sang khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện.

Hai huyện đã hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ năm 2017 đến nay, huyện Nam Giang đã hỗ trợ cho nhân dân huyện Đắc Chưng phát triển sản xuất, an sinh xã hội, tổng kinh phí khoảng 5 tỷ đồng.

Tại hội nghị, hai bên thống nhất tổ chức hội nghị thường niên hai năm một lần, luân phiên giữa hai huyện Nam Giang và Đắc Chưng. Hai bên nhất trí tổ chức hội nghị hợp tác lần thứ VI giữa hai huyện vào năm 2026 tại huyện Nam Giang.

Văn Khanh