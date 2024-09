Hội nghị cấp cao Quảng Nam – Sê Kông: Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ toàn diện

“Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ toàn diện, củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh kết nghĩa Quảng Nam – Sê Kông” là nội dung xuyên suốt, quan trọng được nhấn mạnh tại Hội nghị cấp cao Quảng Nam – Sê Kông được tổ chức vào sáng 26/9. Hội nghị tổ chức 2 năm 1 lần, nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư – Tỉnh trưởng Sê Kông và đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tham dự hội nghị

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông do đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư – Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn. Về phía tỉnh Quảng Nam có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh ghi nhận, đánh giá những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đề nghị giai đoạn 2024 – 2026, hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông thống nhất tập trung thực hiện những nội dung lớn, gồm: tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ toàn diện giữa hai tỉnh, luôn đoàn kết, kề vai sát cánh, gắn bó keo sơn tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ mật thiết giữa hai tỉnh và vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đảm bảo sự ổn định, bền vững của hai tỉnh, không để bất kì một thế lực nào có thể phá vỡ được.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các quy định của hai Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn hai tỉnh; phối hợp đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, không để bên thứ ba lợi dụng khu vực biên giới của hai bên để tiến hành các hoạt động gây rối, chống phá gây mất ổn định an ninh, trật tự ở khu vực biên giới hai tỉnh.

Tiếp tục tập trung đầu tư tuyến đường quốc lộ 14D từ cửa khẩu quốc tế Nam Giang về đường Hồ Chí Minh đoạn Bến Giằng và quốc lộ 16B từ cửa khẩu quốc tế Đắc tà Oọc về Trung tâm tỉnh lỵ Sê Kông. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục cấp học bổng cho cán bộ và sinh viên tỉnh Sê Kông sang học tại Quảng Nam, hỗ trợ đầu tư xây dựng cở sở hạ tầng cho tỉnh Sê Kông trong thời gian tới,…

Đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay – Bí thư, Tỉnh trưởng và đoàn đại biểu tỉnh Sê Kông thống nhất cao với các ý kiến của đồng chí Lê Văn Dũng, đồng thời gợi ý thêm một số nội dung cần thảo luận, tập trung hợp tác trong thời gian đến, gồm: tăng cường hỗ trợ giáo dục, y tế cho nhân dân khu vực biên giới hai tỉnh; tỉnh Sê Kông sẽ hỗ trợ học bổng cho cán bộ, sinh viên Quảng Nam sang học tiếng Lào; tăng cường xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tìm hiểu, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp chế biến, khoáng sản…

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn hai tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện mang tính đột phá, mạnh mẽ hơn với một số nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn hai tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện mang tính đột phá, mạnh mẽ hơn với một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh. Tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân khu vực hai bên biên giới. Khẩn trương đầu tư tuyến đường quốc lộ 14D, hai bên có trách nhiệm báo cáo, kiến nghị với Trung ương hai nước để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên đi lại. Đẩy mạnh hợp tác đầu tư, kinh tế, thương mại, du lịch. Giai đoạn 2024 – 2026, sau khi pháp luật Việt Nam ban hành quy định cụ thể về việc sử dụng ngân sách địa phương trong việc hỗ trợ, viện trợ cho các địa phương của Lào, Quảng Nam sẽ thực hiện hỗ trợ tỉnh Sê Koong xây dựng các dự án như đã cam kết…

Hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông đã ký kết biên bản thống nhất 10 nội dung lớn tập trung thực hiện trong giai đoạn 2024 – 2026

Hai bên tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được thống nhất tại các kỳ Hội nghị trước đây và quyết tâm phối hợp thực hiện hoàn thành toàn bộ nội dung theo như cam kết. Tại hội nghị, hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông đã ký kết biên bản thống nhất 10 nội dung lớn tập trung thực hiện trong giai đoạn 2024 – 2026.

Tỉnh Quảng Nam trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Sê Kông xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, tỉnh Quảng Nam trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Sê Kông xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội nghị cấp cao kế tiếp sẽ được tổ chức tại tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào vào năm 2026.

Xuân Hiếu – Quang Phi