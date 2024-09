Sáng 19/9, Công an Quảng Nam phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2019 – 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đến dự.

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sáng 19/9

Báo cáo tại hội nghị, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong những năm qua luôn được Công an Quảng Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quan tâm phối hợp, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, tạo cơ sở để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, tích cực sử dụng công nghệ thông tin từ (Internet, Zalo, Facebook…), phù hợp với xu thế thời đại.

Kết quả, toàn tỉnh xây dựng 55 mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT” với 910 điểm đã phát huy tối đa hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm. Một số tổ chức cơ sở hội xây dựng nội quy, quy ước về an ninh trật tự, lập thùng thư tố giác, tổ chức phát phiếu tố giác tội phạm đến từng chi hội, phân hội, gia đình hội viên và quần chúng nhân dân. Các mô hình phát động được đông đảo hội viên CCB, nông dân, phụ nữ và nhân dân nhiệt tình tham gia, phát huy tác dụng trong phòng, chống tội phạm, phòng ngừa tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Qua phong trào nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Xuân Hiếu – Quang Phi