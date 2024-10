Hiệu quả dự án nhà an toàn của Quỹ Sống tại Quảng Nam

Sáng 23/10, tại tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã chủ trì cuộc họp với Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững (Quỹ Sống) nhằm đánh giá kết quả 10 năm hợp tác và thực hiện hai chương trình trọng điểm: nhà chống lũ và hạnh phúc xanh.

Toàn cảnh cuộc họp sáng 23/10

Trong suốt một thập kỷ triển khai, Quỹ Sống đã hỗ trợ xây dựng 311 căn nhà an toàn cho người dân tại các huyện Đại Lộc, Điện Bàn và Duy Xuyên, đặc biệt là ở các vùng rốn lũ và xung yếu. Dự án làng hạnh phúc cũng đã được thực hiện tại hai làng: làng hạnh phúc thôn 3, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My và làng Lâng Loan, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, với tổng kinh phí lên tới 15,6 tỷ đồng.

Các chương trình không chỉ tập trung vào xây dựng nhà ở an toàn mà còn hướng đến bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên.

Tính đến nay, Quỹ Sống đã xây dựng hơn 1.000 căn nhà chống lũ trên cả nước, đảm bảo an toàn cho người dân trong bão lũ và trở thành nơi trú ẩn cho cộng đồng, góp phần xóa nhà tạm cho các hộ dân khó khăn. Cạnh đó, Quỹ Sống đã trồng 5.000 cây xanh ven biển Hội An để bảo vệ bờ biển và phòng chống thiên tai, đồng thời xây dựng công viên hạnh phúc xanh rộng 4.500m² tại Hội An.

Đại diện Quỹ Sống gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và chính quyền các địa phương đã hỗ trợ triển khai dự án, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hợp tác này sẽ giúp Quỹ Sống tiếp tục mở rộng và mang lại giá trị tích cực cho nhiều địa phương khác trên cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cũng đã giao cho các ngành chuyên môn và các địa phương phối hợp chặt chẽ với Quỹ Sống, kêu gọi doanh nghiệp tham gia vào các dự án trong những năm tới.

Quỹ Sống trao 200 triệu đồng cho chương trình xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn Quảng Nam

Nhân dịp này, Quỹ Sống đã trao 200 triệu đồng cho chương trình xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn Quảng Nam trong giai đoạn 2023 – 2025.

Duy Bình