HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua 10 Nghị quyết trên các lĩnh vực

Sáng ngày 05/6, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 32 để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền. Kỳ họp dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.

Dự kỳ họp có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh, đại biểu HĐND tỉnh khóa X và lãnh đạo các sở, ngành.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, kỳ họp lần này tập trung thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó nổi bật là các vấn đề liên quan đến điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cùng một số chính sách trên lĩnh vực giáo dục, an sinh xã hội.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng

Tại kỳ họp, đại diện UBND tỉnh trình bày các tờ trình: Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất cùng một số nội dung quan trọng khác…

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam, trình bày tờ trình về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2050. Theo đó, Chu Lai tiếp tục được định hướng là khu kinh tế ven biển đa ngành, đa lĩnh vực, trở thành hạt nhân phát triển vùng, đóng vai trò là đầu mối giao thông chiến lược, cửa ngõ ra biển Đông kết nối Tây Nguyên và các nước trong khu vực.

Ông Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam

Qua trình bày báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu, HĐND tỉnh thông qua 10 nghị quyết trên các lĩnh vực, đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc, trình tự, thủ tục, phù hợp với chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tiễn tại địa phương. Cụ thể:

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất năm 2025 của các huyện, thị xã: Phước Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình, Bắc Trà My, Nam Trà My, Điện Bàn. Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2025 của các huyện, thị xã: Phước Sơn, Nam Giang, Hiệp Đức, Thăng Bình, Bắc Trà My, Nam Trà My, Điện Bàn. Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (đợt 3). Thông qua nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2050. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công).

Kết luận kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong và sau thời điểm hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính các cấp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng

Sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ 32, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Dương Oanh – Trung Hiếu