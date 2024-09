HĐND tỉnh giám sát xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực ở Điện Bàn

Chiều 5/9, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị xã Điện Bàn về việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực đất đai; xây dựng; an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội trong giai đoạn 2021 – 2023. Đại diện các sở, ngành liên quan tham gia buổi làm việc.

Thị xã Điện Bàn có địa bàn rộng, dân cư đông với 20 đơn vị hành chính cấp xã phường . Tình hình vi phạm hành chính trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội xảy ra tương đối nhiều, với nhiều hành vi vi phạm khác nhau.

Trong 3 năm qua, Điện Bàn đã ban hành 8 kế hoạch, 7 quyết định, 10 công văn liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính. Chủ tịch UBND thị xã ban hành 272 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; chủ tịch UBND các xã, phường ban hành 125 quyết định. UBND thị xã đã thi hành 5 quyết định cảnh cáo, 122 quyết định phạt tiền với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Các xã phường thi hành 4 quyết định cảnh cáo, 55 quyết định phạt tiền với tổng số tiền hơn 338 triệu đồng. Thị xã Điện Bàn cũng đã áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương đối với 84 đối tượng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 49 đối tượng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh cùng thành viên đoàn giám sát và các đại biểu dự họp đánh giá cao báo cáo nội dung giám sát của thị xã Điện Bàn; đề nghị Điện Bàn quyết tâm hơn nữa trong việc xử lý các vi phạm, cương quyết cưỡng chế các trường hợp cố tình vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng. Đồng thời, rà soát cán bộ đảng viên, công chức viên chức cố tình vi phạm, chây ì… để có biện pháp xử lý.

Phước Trịnh