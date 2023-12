Sáng nay 20/12, Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp lần thứ 14 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.

HĐND huyện Núi Thành khóa XII tổ chức kỳ họp lần thứ 14 sáng nay 20/12

Năm 2023, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn Núi Thành chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ổn định. Toàn huyện đạt tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm hơn 41.326 tấn, đạt 103,32% kế hoạch, tăng 9,28% so với cùng kỳ năm ngoái; khai thác hải sản đạt tổng sản lượng 46.150 tấn bằng 98,97% so với cùng kỳ và vượt 0,32% so với kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt.

Kỳ họp thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND huyện khóa XII bầu. Đồng thời thông qua 10 Nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024.

