Hai tháng đầu năm 2025, Quảng Nam tăng trưởng tích cực nhưng còn nhiều thách thức

Sáng 11/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì phiên họp giao ban thường kỳ tháng 2, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và triển khai phương hướng trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì phiên họp giao ban thường kỳ tháng 2

Theo đánh giá tại cuộc họp, hai tháng đầu năm 2025, kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục có những bước phát triển tích cực nhưng vẫn đối diện với không ít thách thức. Sản xuất nông, lâm, thủy sản diễn ra thuận lợi; ngành công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước, dù có sự sụt giảm nhẹ so với tháng trước. Cụ thể, sản lượng khai thác thủy sản hai tháng đầu năm giảm nhẹ do yếu tố thời tiết và thời gian nghỉ Tết. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp giảm so với tháng đầu năm nhưng vẫn tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng gần 19%, đặc biệt là chỉ số sản xuất của bốn nhóm ngành lớn đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó: khai khoáng tăng hơn 28%, công nghiệp chế biến – chế tạo tăng gần 20%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 14%, ngành sản xuất cung cấp nước và xử lý rác thải tăng gần 7%.

Hoạt động thương mại – dịch vụ tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt 740 nghìn lượt, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt 560 nghìn lượt, tăng 24%; khách nội địa ước đạt 180 nghìn lượt, tăng 10%. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch tháng 2 ước đạt 980 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ; thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 2.303 tỷ đồng.

Mặc dù có nhiều tín hiệu tích cực, song trong hai tháng qua, thu ngân sách giảm trong khi chi tiêu công tăng cao, tạo áp lực lớn lên cân đối tài chính. Tình hình doanh nghiệp có tín hiệu khả quan với số doanh nghiệp thành lập mới tăng, nhưng số doanh nghiệp rút khỏi thị trường cũng gia tăng cho thấy khó khăn vẫn còn hiện hữu. Trước bối cảnh đó, kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Hiền Viên – Quang Phi