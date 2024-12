Ngày 18/12, Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ hai, năm 2024 chính thức khai mạc tại Hà Nội, với sự tham gia của lực lượng thực thi pháp luật trên biển 7 nước, gồm: Trung Quốc, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Chương trình giao lưu Cảnh sát biển Việt Nam và ‘Những người bạn’ lần thứ 2

Tham gia chương trình còn có đại diện 2 cơ quan, tổ chức quốc tế: Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC).

Trước các vấn đề an ninh phi truyền thống trên biển đang ngày càng gia tăng, như: An ninh hàng hải và cướp biển, cướp có vũ trang; buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy; nhập cư trái phép; đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU)… Cảnh sát biển Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là cùng các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam, lực lượng thực thi pháp luật trên biển trong khu vực hợp tác, chung tay “Vì các vùng biển an ninh, an toàn và môi trường sạch”, xây dựng các vùng biển hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” kéo dài đến hết ngày 21/12 với các hoạt động như: Chào xã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; hội nghị song phương giữa Cảnh sát biển Việt Nam và các đoàn, tiếp xúc bên lề giữa các đoàn; tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 và đêm Gala “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”.

Nam Trung