Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Chiều ngày 19/12, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố TP Hội An tổ chức gặp kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố TP Hội An tổ chức gặp kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam

Trong không khí đầy tự hào, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững nền độc lập tự do cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân.

Các đại biểu cũng đã ôn lại những năm tháng công tác, cống hiến cho công tác quốc phòng quân sự địa phương của thành phố Hội An và lực lượng vũ trang Quảng Nam nói chung, thể hiện tình cảm và mối quan hệ tốt đẹp giữa các thế hệ Ban Chỉ huy cũng như tinh thần góp sức cho quê hương trong giai đoạn mới.

Dịp này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hội An cũng thông tin về tình hình quốc phòng an ninh, những kết quả nổi bật của phong trào thi đua quyết thắng và bày tỏ mong muốn các đồng chí trong BCH đã về hưu tiếp tục vận động quần chúng nhân dân ở địa bàn cư trú, tích cực tham gia công tác xây dựng khu vực phòng thủ, Quốc phòng toàn dân, qua đó, tiếp tục giữ vững quốc phòng an ninh tại địa phương.

Lê Hiền – Sơn Hà