Du khách tham quan Hội An tăng hơn 26%

Sáng 16/7, HĐND thành phố Hội An khai mạc kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đánh giá tình hình kinh tế, xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn 6 tháng đầu năm. Điểm sáng của Hội An là kinh tế du lịch, dịch vụ và thương mại tăng trưởng khá, vượt hơn 25% so với cùng kỳ năm 2023.

Những tháng đầu năm, UBND thành phố Hội An nỗ lực điều hành, ban hành những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư dịch vụ du lịch. Tổng giá trị sản xuất toàn thành phố ước đạt 3.685 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, kinh tế du lịch, dịch vụ và thương mại tăng trưởng khá ấn tượng, ước đạt 2.272 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ. Trong đó, Hội An tập trung các giải pháp phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, bảo vệ môi trường bền vững đã khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch của Việt Nam và thế giới. 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách đến tham quan, lưu trú tại Hội An đạt 2 triệu 383 nghìn lượt người, tăng hơn 26%, trong đó khách quốc tế tăng hơn 32%, doanh thu du lịch ước đạt gần 2.197 tỷ đồng.

HĐND thành phố Hội An cũng chỉ ra những tồn tại khó khăn trong sắp xếp, chấn chỉnh trật tự điểm đến, môi trường du lịch chưa thật sự bền vững. Mặc dù kinh tế du lịch, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhưng thiếu các sản phẩm có tính nổi trội, thiếu tính đa dạng để thu hút du khách lưu trú dài ngày…

Kỳ họp HĐND cũng thảo luận đề ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng những tháng cuối năm 2024.

Tấn Châu – Minh Vũ