Đông Giang: Tổng vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân mới đạt gần 14%

Sáng 18/6, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh chủ trì cuộc họp với huyện Đông Giang về tình tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 06 tháng đầu năm 2024 của huyện.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Đông Giang 6 tháng đầu năm đều có mức tăng trưởng tốt, hầu hết đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách huyện trên 830 tỷ đồng (đạt 139,4% so với dự toán tỉnh giao). Tổng chi ngân sách đạt 82,2% so với dự toán (tăng gần 47% so với cùng kỳ năm 2023). Tổng nguồn vốn đầu tư công phân bổ đến ngày 10/6/2024 gần 259 tỷ đồng; đã giải ngân gần 83 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 32%. Trong đó, tổng vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân đến ngày 15/6 chỉ đạt gần 14%, tương đương hơn 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, địa phương cũng đã báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó có: Nghị quyết số 13 ngày 22/09/2023 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025; Nghị quyết số 17 ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về hỗ trợ sữa trong bữa ăn học đường cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, từ năm học 2023 – 2024 đến hết năm học 2025 – 2026; Nghị quyết số 23 ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021- 2025 và một số nghị quyết khác liên quan đến công tác an sinh xã hội dành cho hộ nghèo, học sinh, trẻ em vùng đặc biệt khó khăn, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại miền núi.

Tại cuộc họp, huyện Đông Giang tập trung kiến nghị HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan một số nội dung liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân nguồn vốn cũng như triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và các Nghị quyết HĐND tỉnh.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh cho rằng, mặc dù có nhiều nỗ lực tuy nhiên đến thời điểm này công tác giải ngân của huyện Đông Giang còn khá thấp so với mặt bằng chung của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, công tác triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh còn nhiều hạn chế.

Để khắc phục tồn tại này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh đề nghị địa phương cần tăng cường tuyên truyền phổ biến nội dung các chương trình mục tiêu quốc gia, cơ chế, chính sách đến người dân, tìm giải pháp hiệu quả triển khai thực hiện. Tăng cường triển khai thực hiện các công trình trước mùa mưa bảo đảm tiến độ giải ngân nguồn vốn phân bổ.

Bên cạnh đó, các Ban HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách đối với huyện Đông Giang, nhất là với các chương trình mục tiêu quốc gia, các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

