Đông Giang thông qua 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2025

Trong 2 ngày 19 – 20/12, HĐND huyện Đông Giang (khóa XII) tổ chức Kỳ họp thứ 20, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Kỳ họp đã thông qua 8 nghị quyết quan trọng.

Quang cảnh buổi làm việc

Năm 2024, huyện Đông Giang đề ra 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, trong đó thực hiện đạt và vượt 19 chỉ tiêu. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản đạt 372,4 tỷ đồng, đạt 103,24% kế hoạch, tăng 7,69% so với năm 2023; giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 1.876 tỷ đồng, 105,4% kế hoạch, tăng 6,83%; giá trị sản xuất dịch vụ tăng 8,45%. Tổng thu ngân sách nhà nước của huyện trên 1.327 tỷ đồng, đạt 221,36% kế hoạch (trong đó thu ngân sách trên địa bàn huyện là 268,4 tỷ đồng). Năm 2024, Đông Giang thành lập mới 3 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số HTX toàn huyện lên 12 HTX. Có 2 xã duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 13,1 tiêu chí, tăng 2,4 tiêu chí so với năm 2023; xây dựng mới 1 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng số thôn nông thôn mới kiểu mẫu lên 6 thôn. Huyện cũng hoàn thành hỗ trợ sắp xếp dân cư theo Nghị quyết số 23 ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh cho 62/72 hộ, tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch; xóa 571/563 nhà tạm, nhà dột nát, đạt 101,4%. Các chỉ tiêu duy trì số thôn đạt chuẩn văn hóa, hộ gia đình đạt chuẩn nông thôn mới, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, xây dựng mới hợp tác xã, hộ sử dụng nước sạch, xóa nhà tạm, đào tạo nghề, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, chỉ tiêu về môi trường, chỉ tiêu về quốc phòng – an ninh… đều đạt và vượt với kế hoạch đề ra. Toàn huyện còn 30,49% hộ nghèo, giảm 6,97% so với năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng.

Kỳ họp đã thông qua 8 Nghị quyết gồm Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025; Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; Nghị quyết phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2025; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2025; Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 09 ngày 5/7/2022 của HĐND huyện; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2025 của HĐND huyện; Nghị quyết kỳ họp thứ 20, HĐND huyện khóa XII.

Ngọc Vy – A Ting Hàn