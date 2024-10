Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Trung ương làm việc tại Quảng Nam

Sáng 16/10, Đoàn kiểm tra số 4 Ban Chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Trung ương do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Nam.

Mục đích của buổi làm việc là để kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện chương trình phối hợp số 07 giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trong tình hình mới năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng – Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Nam và các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc với đoàn kiểm tra.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đề nghị Quảng Nam báo cáo, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; kết quả ký kết, phân công nhiệm vụ giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp của địa phương; việc gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với quá trình phát triển kinh tế xã hội và các phong trào thi đua khác của tỉnh; công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ an ninh tổ quốc cùng với những mô hình tiêu biểu trong triển khai thực hiện phong trào…

Báo cáo cho biết, năm 2024, Công an tỉnh, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã bám sát nội dung chương trình phối hợp, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chủ động gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, các ngành, địa phương phát động. Nội dung, hình thức, phương pháp phối hợp xây dựng phong trào ngày càng đa dạng, phong phú, sát với thực tiễn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Công tác tuyên truyền, vận động được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Chất lượng hoạt động của các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự được nâng lên.

Công tác giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ các đối tượng tại cộng đồng dân cư đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt tham gia phong trào được quan tâm. Nhiều cách làm hay của MTTQ, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động ở cấp cơ sở đã góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác phối hợp tại một số địa phương còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu; công tác phối hợp xây dựng, mô hình, điển hình tiên tiến còn ít và chậm nhân rộng; chưa huy động được sức mạnh của toàn dân trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

