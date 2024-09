Chiều 4/9, đoàn công tác Quốc hội Lào do đồng chí Sổm-mạt Phôn-sê-na – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào làm trưởng đoàn và Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Đức Hải đã đến thăm Khu kháng chiến Hạ Lào tại huyện Phú Ninh.

Đoàn đại biểu Quốc hội Lào thăm Khu kháng chiến Hạ Lào (Phú Ninh)

Tham gia đoàn, về phía tỉnh có Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Phước.

Đoàn nghe thuyết minh về lịch sử hình thành khu căn cứ cách mạng kháng chiến Hạ Lào

Tại đây, đoàn đã nghe thuyết minh về lịch sử hình thành khu căn cứ cách mạng kháng chiến Hạ Lào và quá trình xây dựng, phát triển phong trào kháng chiến chống Pháp trên chiến trường Hạ Lào. Nơi đây ghi dấu mốc quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của quân và dân hai nước; khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào. Hiện nay, UBND huyện Phú Ninh đã quy hoạch khu vực rộng 5 ha để xây dựng Khu kháng chiến Hạ Lào và Phòng Biên chính miền Nam Trung Bộ (thị trấn Phú Thịnh, Phú Ninh).

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc Hội hai nước đã ghi cảm tưởng vào sổ lưu niệm di tích; tham quan phòng trưng bày hình ảnh, hiện vật và chụp ảnh lưu niệm tại Khu kháng chiến Hạ Lào và Phòng Biên chính miền Nam Trung Bộ.

Cũng trong chiều 4/9, đoàn đại biểu hai nước đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ VNAH.

Đoàn đại biểu hai nước đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Tại đây, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng bào, chiến sĩ; tri ân công lao to lớn của các Bà mẹ VNAH đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, cho hòa bình, ấm no, hạnh phúc hôm nay.

Dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ VNAH

Sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, các Mẹ VNAH đã làm rạng rỡ quê hương đất nước, ươm mầm xanh cho hòa bình, khát vọng. Các thế hệ lãnh đạo hôm nay tiếp bước truyền thống, cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Trung Hiếu – Quang Phi