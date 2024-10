Sáng 02/10, Đảng ủy Công an Quảng Nam sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2024 và quán triệt một số Quy định của Trung ương liên quan đến công tác của lực lượng Công an. Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Quảng Nam chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy Quảng Nam.

Quang cảnh hội nghị sáng 2/10

Báo cáo tại hội nghị sơ kết cho thấy, 9 tháng đầu năm 2024, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Công an Quảng Nam đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai toàn diện, đồng bộ công tác bảo đảm ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, đạt nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng Công an nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các loại đối tượng, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật, nhiều chuyên án, vụ án được xác lập, đấu tranh, làm rõ. Lực lượng công an đã điều tra khám phá 608 vụ, làm rõ 1.093 đối tượng. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy Công an Quảng Nam tập trung lãnh đạo, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, qua đó nâng cao vai trò lãnh đạo, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Công tác thanh tra, kiểm tra đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy Công an Quảng Nam đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm 2024, đồng thời chỉ thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới.

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh

Dịp này, Đảng ủy Công an Quảng Nam trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

