Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2023), 76 năm ngày Thương binh – Liệt Sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), sáng nay 7/7, đoàn công tác Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích An ninh khu V và tặng quà các gia đình chính sách.

Dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích An ninh khu V

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng tri ân vô hạn đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác đã đến dâng hoa, viếng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ An ninh khu V thuộc Khu di tích An ninh khu V, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My; kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ Công an nhân dân – những người đã chiến đấu, hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc qua các thời kỳ và hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác đã tham quan Nhà truyền thống An ninh khu V, cùng ôn lại truyền thống hào hùng, oanh liệt của lực lượng An ninh khu V qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Tặng 20 suất quà cho các đồng chí nguyên là cán bộ An ninh khu V và CBCS Công an xã thuộc Công an tỉnh Quảng Nam có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn công tác Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Quảng Nam đã tặng 20 suất quà cho các đồng chí nguyên là cán bộ An ninh khu V và CBCS Công an xã thuộc Công an tỉnh Quảng Nam có hoàn cảnh khó khăn; tổng mỗi suất quà trị giá 9 triệu đồng. Ngoài ra, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng đã tặng 30 triệu đồng cho trường THCS 19/8, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My.

Trước đó, đoàn công tác cũng đã dâng hoa, viếng hương tại Nhà tưởng niệm Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước và dâng hoa, viếng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Trà My.

Xuân Mai – Quốc Huy