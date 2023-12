Đại tá Phạm Trường Dân được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng nay 05/12, Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh Quảng Nam đã bầu Đại tá Phạm Trường Dân – Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Khai mạc đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 sáng ngày 05.12.2022

Tham dự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Hùng Vương – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam; Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 140 đại biểu đại diện cho 13 câu lạc bộ Công an hưu trí trên toàn tỉnh dự đại hội.

Hội Cựu CAND tỉnh Quảng Nam ra đời là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của Ban vận động thành lập Hội Cựu CAND tỉnh và cán bộ công an hưu trí qua các thời kỳ. Hội Cựu CAND tỉnh Quảng Nam được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập với lực lượng nòng cốt là thành viên câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Phạm Trường Dân (bên phải) được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đã tổ chức bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, công bố và ra mắt Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại tá Phạm Trường Dân – Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Quảng Nam. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước phát triển trong việc xây dựng một tổ chức thống nhất để tập hợp, gắn kết các thế hệ cựu Công an, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân trong suốt 78 năm qua.

Phát biểu chúc mừng thành công đại hội, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam bày tỏ tin tưởng hoạt động của Hội cựu CAND tỉnh Quảng Nam sẽ trở thành cầu nối tin cậy, thân thiết giữa người dân với lực lượng Công an nhân dân, giữa các hội viên cựu Công an nhân dân với cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Vũ Hùng Vương mong muốn Hội cựu CAND tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy cao độ tinh thần, sức mạnh, bản chất tốt đẹp của người Công an nhân dân, cống hiến sức lực và trí tuệ của mình vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp. Xuân Hiếu

