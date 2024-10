Đại tá Hồ Song Ân được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông

Chiều 28/10, Công an Quảng Nam thông báo Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Đến dự có Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng.

Theo thông báo Quyết định, Đại tá Hồ Song Ân sinh năm 1978, quê quán huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thay Đại tá Nguyễn Thanh Liêm đã được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng tặng hoa, chúc mừng Đại tá Hồ Song Ân

Quá trình công tác của Đại tá Hồ Song Ân tại Công an Quảng Nam là Phó Đội trưởng thuộc Phòng An ninh kinh tế, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và Công tác quần chúng, Phó Trưởng Công an huyện Tiên Phước, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam. Tháng 6/2020, Đại tá Hồ Song Ân giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an Quảng Nam chúc mừng Đại tá Hồ Song Ân và mong muốn dù ở cương vị công tác mới, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại tá Hồ Song Ân là cán bộ lãnh đạo trẻ, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, được tín nhiệm cao, tập thể cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam tin tưởng rằng, đồng chí Đại tá Hồ Song Ân sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, cùng với tập thể lãnh đạo công an tỉnh Đắk Nông luôn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trung Hiếu – Quốc Thành