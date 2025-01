Đại Lộc phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân mới Ất Tỵ năm 2025, chiều ngày 16/1, huyện Đại Lộc tổ chức buổi gặp mặt hơn 150 cán bộ trung-cao cấp. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Phan Việt Cường – Nguyên UV TƯ Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; đồng chí Võ Xuân Ca, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Quang cảnh buổi gặp mặt

Về các tướng lĩnh là con em huyện Đại Lộc có Thượng tướng Võ Tiến Trung, Nguyên UV TƯ Đảng, Nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Trung ương. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu của huyện đạt được trong năm qua, đồng thời khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi, đồng hành cùng phong trào hành động cách mạng huyện nhà, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình giúp cán bộ và nhân dân huyện Đại Lộc tiếp tục giành những thắng lợi mới trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Những người con quê hương Đại Lộc đang làm việc tại Đà Nẵng trao tặng số tiền 75 triệu đồng để thực hiện an sinh xã hội

Dịp này, những người con quê hương Đại Lộc đang làm việc tại Đà Nẵng đã trao tặng số tiền 75 triệu đồng để thực hiện an sinh xã hội. Công ty cổ phần đầu tư Đà Nẵng- Miền Trung trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà đại đoàn kết. Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng hỗ trợ 200 triệu đồng để xây dựng 4 căn nhà đại đoàn kết năm 2025.

“Năm 2024, tuy đối mặt với những khó khăn, thách thức nhưng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đa số các chỉ tiêu kính tế – xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt hơn 16.311 tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm 2023, đạt 98% so với kế hoạch. Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản duy trì phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất năm 2024 ước đạt 1.673 tỷ đồng, tăng 4,45%, (tăng 71,2 tỷ đồng) so với năm 2023. Đại Lộc phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025”.

Nhật Duy – Bích Liễu