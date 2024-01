Đại hội điểm MTTQ Việt Nam phường An Mỹ (TP. Tam Kỳ)

Sáng ngày 6/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là địa phương được lựa chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp cơ sở trong thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ phường An Mỹ và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Trong 5 năm qua, Mặt trận TQVN phường và các tổ chức thành viên đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, hướng về khu dân cư để tuyên truyền, vận động toàn dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, ANQP của địa phương. Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Mỹ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân đoàn kết, đồng lòng, chung sức, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển; cùng nhau phấn đấu xây dựng phường An Mỹ ngày càng văn minh, giàu đẹp, nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.

Quang Khải