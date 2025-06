Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam lần thứ XV

Chiều ngày 17/6, Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đã tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng và mục tiêu cho giai đoạn mới, hướng tới xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, công ty phát triển bền vững.

Báo cáo chính trị tại đại hội nhấn mạnh, Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, linh hoạt sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị. Sản lượng điện thương phẩm giai đoạn 2020-2024 đạt 11,987 tỷ kWh, tăng trưởng bình quân 8,58%/năm. Tổn thất điện năng giảm từ 4,69% (2019) xuống 3,19% (2024), vượt chỉ tiêu đề ra.

Công ty đã đầu tư nâng cấp lưới điện, đưa vào vận hành 2 trạm biến áp 110kV (Đại Đồng, Phước Sơn), xây dựng mới và cải tạo nhiều tuyến đường dây, góp phần đưa điện đến 100% xã và 99,35% hộ dân trên địa bàn Quảng Nam. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh, tự động hóa lưới điện và công nghệ sửa chữa nóng, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống thiên tai và an ninh quốc phòng được thực hiện hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng tỉnh Quảng Nam.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho cán bộ, đảng viên được chú trọng, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ trong diện quy hoạch. Trong nhiệm kỳ đã cử 53 cán bộ đi học lớp quản lý cấp 4 và 06 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ đảng bộ đã kết nạp 69 đảng viên, vượt 19 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đại hội xác định: Đảng bộ tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng giai đoạn 2025-2030. Các chỉ tiêu cụ thể bao gồm: sản lượng điện thương phẩm đạt 3,8 tỷ kWh vào năm 2029, tăng bình quân 6%/năm; tổn thất điện năng giảm 0,05%/năm; đảm bảo 100% thu nộp tiền điện và không để xảy ra tai nạn lao động do chủ quan.Đảng bộ đề ra các giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh đầu tư lưới điện; tăng cường chuyển đổi số trong dịch vụ khách hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, sẽ tiếp tục phát huy quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Trung Hiếu – Văn Tùng