Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Bắc Trà My trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chiều 6/5, tại xã Trà Tân (Bắc Trà My), các đại biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng – Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Dương Văn Phước – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh hội nghị chiều ngày 6/5

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng thông tin đến cử tri Bắc Trà My về nội dung Kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa XV vừa qua và chương trình dự kiến trong Kỳ họp thứ 7 sắp tới; thông tin tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong nước và của tỉnh trong thời gian qua.

Tại buổi tiếp, cử tri huyện Bắc Trà My cho rằng, hiện nay, đất sản xuất trồng keo của người dân đang bị công ty cao su tự ý quy hoạch để trồng cây cao su, khiến người dân bức xúc. Vì thế, kiến nghị cần kịp thời giải quyết, đảm bảo để người dân có đất sản xuất, phát triển kinh tế. Cần tạo việc làm cho các hộ thuộc diện hộ nghèo, đảm bảo môi trường sinh hoạt như nước sạch, dịch vụ y tế…

Đồng thời cử tri cũng kiến nghị, cần quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ chăm sóc mồ mã cho liệt sĩ, người có công. Người dân có bảo hiểm y tế, như hộ nghèo, người có công nhưng khi đi khám sức khỏe, phía bệnh viện thường xuyên không có thuốc vì cho rằng nằm ngoài danh mục của bảo hiểm. Điều đó, gây khó khăn đối với các hộ thuộc diện nghèo, cần được giải quyết, khắc phục. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị liên quan đến công tác cán bộ, tình trạng chậm đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông về trung tâm xã, hệ thống điện hạ thế chưa đảm bảo, cũng như chính sách ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển của địa phương miền núi…

Các cử tri phát biểu ý kiến

Trả lời cử tri, lãnh đạo huyện Bắc Trà My cho biết, các kiến nghị của cử tri về chế độ bảo hiểm xã hội chi trả thuốc men, theo quy định, bên cạnh danh mục chi trả, vẫn có danh mục nằm ngoài việc chi trả của bảo hiểm. Do vậy, đối với một số loại thuốc không nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm, bắt buộc người dân phải mua.

Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Thái Hoàng Vũ phát biểu

Liên quan đến phản ánh tình trạng nước sinh hoạt, lãnh đạo huyện cho biết thời gian qua, huyện Bắc Trà My triển khai nhiều dự án đầu tư, hỗ trợ đưa nước về các khu dân cư. Nhiều vùng, người dân sử dụng các nguồn nước phân tán, phục vụ đời sống. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết nắng hạn chung, nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt vẫn diễn ra ở một số địa phương. Hiện nay, Bắc Trà My đã có đề án hỗ trợ đầu tư nước sinh hoạt trong cộng đồng; trong đó tập trung phục hồi trồng rừng nhằm giữ các nguồn nước.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Dương Văn Phước – Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kiến nghị của cử tri. Ngoài các nội dung đã được trả lời, những vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp và trình Quốc hội tại các kỳ họp sắp tới.

Quang Phi