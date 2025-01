Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri các xã cánh Tây huyện Thăng Bình

Ngày 07/1/2025, tổ đại biểu số 16 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X gồm các ông Phan Công Vỹ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình; bà Đặng Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Hòa thượng Thích Phước Minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp xúc với gần 100 cử tri các xã cánh Tây và cánh Trung của huyện Thăng Bình.

Cử tri Thăng Bình kiến nghị về hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương xuống cấp đề nghị nâng cấp, sửa chữa cho tương xứng với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đề nghị các cấp tạo điều kiện cấp đất ở cho những hộ người cao tuổi, người khuyết tật khó khăn, hộ có 2, 3 thế hệ cùng sinh sống.

Ngoài ra, cử tri xã Bình Phú bày tỏ quan ngại về việc chọn xây dựng khu xử lý rác thải tập trung tại thôn Đức An và cho rằng thống nhất chủ trương nhưng không đồng ý địa điểm xây dựng. Vì Đức An là nơi có hố Do và hố Vông (đầu nguồn nước chảy), đặt khu xử lý rác thải tại đây sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước của người dân về lâu dài. Nhiều cử tri đề nghị lựa chọn địa điểm khác phù hợp, đồng thời đề xuất nên làm phân tán khu xử lý rác thải ra nhiều xã, không nên tập trung về một xã Bình Phú.

Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, giải trình. Riêng các ý kiến, đề xuất vượt thẩm quyền được các đại biểu ghi nhận tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri trong các kỳ họp tới.

Hồng Năm