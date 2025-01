Sáng ngày 24/01, Công an Quảng Nam công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá đối với Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Xuân Hoàng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp Giám đốc Công an Quảng Nam trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá và tặng hoa chúc mừng Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Xuân Hoàng.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đồng thời khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình đồng chí.

Với trọng trách đã được phân công, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng hứa sẽ tiếp tục cùng Ban Giám đốc Công an Quảng Nam duy trì đoàn kết nội bộ, phát huy và vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kinh nghiệm, kiến thức trong thực tiễn công tác, cùng toàn lực lượng Công an tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thiên Duy – Quốc Huy